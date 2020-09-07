اليونان: استفزازات تركيا بالمتوسط تمس أثينا والاتحاد الأوروبى والناتو

أعلنت الحكومة اليونانية، اليوم الاثنين، أن تصرفات أنقرة الاستفزازية في البحر الأبيض المتوسط لا تمس اليونان وقبرص فقط، بل وكذلك الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلنطي.

وقال المتحدث باسم الحكومة، ستيليوس بيتساس، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن: "التصرفات التركية تهدد السلام والاستقرار في المتوسط"، مضيفًا أن رئيس وزراء بلاده، كيرياكوس ميتسوتاكيس، وجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة يوثق فيها "أنشطة أنقرة غير القانونية".

وأضاف أن "أثينا تتصرف برشد ويقظة وهي واثقة بنفسها وتعطي الأولوية لأساليب دبلوماسية، ولا ترضخ أمام الابتزاز والترهيب"، مشددًا على أن أنقرة تجاوزت كل الحدود في خطواتها غير القانونية والاستفزازية.

وأوضح أن الموقف اليوناني واضح ويكمن في "ضرورة أن تكف تركيا عن استفزازاتها"، كي تبدأ اتصالات بين البلدين على أساس القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون البحار، ما يفتح السبيل إلى توصل الدولتين إلى حل "القضية الوحيدة العالقة " بين الدولتين، ألا وهي قضية تقسيم المناطق البحرية بينهما، أو إحالة هذا الموضوع إلى المحكمة الدولية في لاهاي حال عدم الحل بين أنقرة وأثينا.