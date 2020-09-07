الأعلى للإعلام يجري مراجعة على أكواد التغطية لعدم التضييق على الحريات

يجري المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة كرم جبر خلال الأيام القليلة المقبلة، مراجعة للأكواد الإعلامية، التي وضعها المجلس السابق برئاسة مكرم محمد أحمد عام 2018، في صورة كتيب يتضمن 5 معايير إعلامية، و4 أكواد لتغطية "القضايا العربية والحوادث الإرهابية وقضايا المرأة وقضايا الطفل".

كما تضمن الكتيب مدونة سلوك الإعلام الرياضي ومعايير الأعمال الدرامية، ومشروع لائحة الجزاءات النهائي، حيث تمت إضافة مواقع "السوشيال ميديا"، للائحة طبقا لقانون 180 لسنة 2018 الجديد، وتم إرسال اللائحة إلى مجلس الدولة لمراجعتها وإقرارها.

المجلس السابق وضع 4 أكواد للتغطية المتخصصة و5 معايير رئيسية في كتيب

ويأتي التعديل استجابة لبعض المطالب لاسيما التي وردت في ورشة العمل التي أقيمت مؤخرا بمقر المجلس وخرجت بتوصية من بين التوصيات العشر نصت على الآتي"عاشراً: مراجعة الأكواد الإعلامية بما يتناسب مع الدستور والقانون وحرية الصحافة والإعلام وعدم التضييق عليها، وأن تكون هناك محددات واضحة لرؤية استراتيجية واضحة يتم العمل بمقتضاها".

وانتهى المجتمعون المشاركون في ورشة العمل إلى أن حرية الإعلام وتداول المعلومات أفضل السبل لمواجهة التهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي المصري وتشكيل الوعي الجمعي، وصد الهجمات والحملات التي تقودها المنصات الإعلامية المعادية بالتشكيك والأكاذيب والشائعات.