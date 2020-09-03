"الأعلى للإعلام": جيش مصر خط أحمر وفتاوى القرضاوي بعيدة عن الإسلام

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الجيش المصري له قداسة لحمايته للدولة المصرية من السقوط، "الجيش المصري خط أحمر"، محًذرا من الاقتراب منه حيث إنه يمثل كل أبناء الشعب المصري، مؤكدًا أنه تم إقامة ندوة اليوم في المجلس الأعلى للإعلام من أجل التطرق لتناول وسائل الإعلام قضايا الأمن القومي خلال الهجمة الشرسة التي تتعرض لها الدولة المصرية من وسائل إعلام معادية للوضع المصري.

وأضاف "جبر"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "Extra news"، أن الندوة خرجت بالعديد من التوصيات التي تُصاغ من أجل التطبيق على الواقع، موضحا أنه تم اختيار مجموعة من الصحفيين لصياغة التوصيات التي تواجه الإعلام المعادي لتقدم الدولة المصرية، وهناك قضايا متفق على أنها من صميم الأمن القومي المصري وهي العلم والنشيد وقدسية الأرض المصرية.

وأشار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى أن هناك جدل كبير جدًا حول مدلول الخطاب الديني، فجميع المناقشات التي قامت في السابق في هذا الأمر جميعها نظرية لا تنتهي إلى توصيات ولا تؤدي إلى اتفاق في وجاهات النظر، ولابد من معرفة ما هو الخطاب الديني الصحيح في قضايا تهم الشأن المصري، موضحًا أن الإرهابي يقتل أخيه من نفس الدين.

وأوضح أن فتاوى القرضاوي بالقتل بعيدة عن الدين الإسلامي، والإعلام سيلقي خلال الفترة الماضية على قضايا الخطاب الديني ويفند كل ما يُقال ضد الجيش المصري.