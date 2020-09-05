"الأعلى للإعلام" يصدر 10 قرارات وينظم ورشتين ويطلق مبادرة في شهرين

أدى رؤساء الهيئات الإعلامية اليمين القانونية أمام مجلس النواب يوم 5 يوليو الماضي أي قبل شهرين، اتخذ خلالها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام 10 قرارات أبرزها تشكيل هيئة المكتب واللجان وحذف صفحتين على فيس بوك وعودة قناة ltc، كما عقد المجلس ورشتي عمل بالتنسيق مع الهيئتين، وأطلق مبادرة اعتز بفنك، ودشن غرفة متابعة لمباراة القمة وأصدر تقريرا بها، بينما عقد كرم جبر رئيس المجلس في مكتبه بماسبيرو 4 لقاءات مع شخصيات مختلفة ولقاء خامس بالصحفيين. وترصد "الوطن" نشاط المجلس بتشكيله الجديد في أول شهرين كالتالي:

10 قرارات

عقد المجلس أول اجتماع له في اليوم التالي لحلف اليمين بتاريخ 6 يوليو في أول اجتماع يعقده المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بعد تشكيله الجديد، واتخذ 3 قرارات هي:

1- اختيار صالح الصالحي وكيلاً، وتكليفه بالإشراف على إعادة ترتيب المقر وتأهيله، واتخاذ الإجراءات الاحترازية الكاملة حماية للعاملين فيه.

2- تكليف الدكتورة منى الحديدي، عضو المجلس وعميدة كلية الإعلام السابقة بالإشراف على الموقع الإلكتروني بالمجلس وإطلاق صفحة رسمية، وترتيب هيكلة البوابة بالكامل، لتكون نافذة لنشر أنشطة المجلس وأهدافه وسياساته والتعامل معها، سواء بالنسبة للتراخيص والإصدارات وإلغاء التعامل المباشر، وأن يقتصر الأمر على الشبابيك الإلكترونية، بجانب الموضوعات المتخصصة في تطوير وتحديث الإعلام محليا ودوليا، ونشر الدراسات والأبحاث، وأحدث تطورات الثورة الرقمية.

3- اختيار المستشار محمد عبدالسميع مسؤولاً عن لجنة علاج الصحفيين والإعلاميين ووضع القواعد والإجراءات التي يتم اتباعها، وتقديم أقصى تسهيلات ممكنة.

4- وفي 20 يوليو قرر المجلس حجب الصفحات المزيفة للمستشار عدلي منصور.

5- وفي 26 يوليو أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرارات التشكيل الكامل لـ 12 لجنة "وهي لجنة تراخيص المواقع الإلكترونية وشركات توزيع الأقنية الفضائية (الكيبل)، لجنة إخطارات الصحف، لجنة تقارير الحالة الإعلامية، لجنة الدراما، لجنة تراخيص القنوات وشركات إعادة البث والـ SNG وشركات نقل المحتوى، الملكية الفكرية، الشكاوى، تراخيص شركات بحوث الرأي والمشاهدة والتحقق من الانتشار، ضبط أداء الإعلام الرياضي، التدريب، الموارد البشرية، التظلمات.

وترأس جبر في 27 يوليو أول اجتماع للجان بعد تشكيلها وكلف اللجان المختصة بالتراخيص بدراسة الملف وتقديم دراسة وافية لتنظيم العمل مع وسائل الإعلام المختلفة، كما طلب تسليم كل الأوراق والملفات المتعلقة بالتراخيص لإنهاء التعامل البشري وتنظيمه من خلال الإنترنت.

6- وفي 4 أغسطس اعتمد الأعلى للإعلام الشعار الرسمي الجديد للمجلس.

7- وفي 13 أغسطس وافق المجلس على مد فترة تلقي طلبات توفيق الأوضاع لمدة ثلاثة أشهر للكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية حتى 16 نوفمبر المقبل.

وقررت لجنة إخطارات الصحف التي يترأسها خالد ميري، وكيل نقابة الصحفيين، مخاطبة الصحف التي طلبت الإعفاء والتخفيض أو التقسيط للمبالغ التأمينية بالصحف والتي تتراوح بين 800 ألف جنيه ومليون جنيه لاستكمال استيفاء الأوراق خلال أسبوع، ومخاطبة الصحف التي طلبت توفيق الأوضاع أو الحصول على إخطار لها لاستكمال استيفاء أوراقها خلال أسبوع، على أن تعقد اللجنة اجتماعها الأحد 13 سبتمبر لفحص الأوراق وإصدار قرارها بها.

8- وفي يوم 25 أغسطس قرر المجلس حذف محتوى صفحة تحمل عنوان "عالم النقل والسكك الحديدية" يديرها شخص يدعى شريف ياسين، ومخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتنفيذ قرار المجلس، وتقديم بلاغ للنائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكو في حقه، وذلك استجابة لشكوى من وزير النقل الفريق كامل الوزير.

9- وفي اجتماعه الثلاثاء الماضي قرر المجلس تعيين المستشار الدكتور أحمد عبدالعزيز أمينا عاما للمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، ندبا كليا من مجلس الدولة، خلفا للدكتور عصام فرج.

10- عودة بث قناة LTC امتثالاً لحكم قضائي وطالبها بعدم عودة القناة للبرامج الرياضية أو برامج مؤجرة إلا بالشروط والضوابط التي وضعها المجلس.

مباراة القمة

وفي 21 أغسطس قرر المجلس تشكيل غرفة رصد لمتابعة مباراة القمة التي أجريت يوم 22 أغسطس ثم أصدر في 23 أغسطس تقرير متابعة ورصد لأداء قنوات الأهلي والزمالك وأون تايم سبورت.

وقال المجلس في تقييمه إنه بشكل عام خلا التعليق على المباراة في القنوات الثلاث محل الرصد من استخدام لهجة تحريضية على التعصب والخلاف، واتسم بالحياد والموضوعية النسبيين، ماعدا استخدام مدحت شلبي لبعض الألفاظ غير المناسبة.

ورشتا عمل ومبادرة

وقد عقدت المجلس بالتنسيق مع الهيئتين منتدى لانتخابات مجلس الشيوخ بماسبيرو برعاية "الوطنية للانتخابات"، كما أعلنت نتيجة الانتخابات بمقر ماسبيرو، وعقد المجلس ورشة عمل الخميس الماضي والتي قدمها الإعلامي نشأت الديهي، عضو المجلس، وناقشت محددات وتحديات الإعلام في معالجته لقضايا الأمن القومي وفي 8 أغسطس أعلن المجلس الأعلى للإعلام إطلاق حملة "اعتز بفنك" وتنسقها الإعلامية رانيا هاشم، عضو المجلس، فضلا عن مناقشة ضوابط لمسلسلات رمضان والإعلان عن بروتوكولات تعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب.

5 لقاءات لرئيس المجلس

التقى كرم جبر بالصحفيين المكلفين بتغطية نشاط المجلس في 13 يوليو ورد على استفساراتهم لاسيما المتعلقة بالتراخيص والشكاوى، وفي 21 يوليو استقبل جبر بمكتبه بماسبيرو وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني والوفد المرافق له، وتم الاتفاق على دراسة إبرام بروتوكولات واتفاقيات لتدريب الإعلاميين اليمنيين في القاهرة.

وفي 29 يوليو اتفق رئيس المجلس الأعلى للإعلام كرم جبر مع المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب الدكتورة رشا راغب على الاستفادة من إمكانيات الأكاديمية في تدريب الإعلاميين والصحفيين، وعقد دورات تدريبية مكثفة تهتم برفع المهارات الإعلامية وكذلك المحتوى والمضمون، وفي 12 أغسطس استقبل جبر وفد من جامعة الدول العربية المكلف بمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ المصري، برئاسة السفير احمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد، وأخيرا استقبل رئيس الأعلى للإعلام في 17 أغسطس الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، واتفقا على توقيع بروتوكول تعاون مشترك يتضمن تنظيم ورش عمل للإعلاميين في المجالات العلمية والطبية.