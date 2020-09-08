مخرجون دعمهم تامر حسني في مشواره الفني قبل "اختراع"

خاض النجم تامر حسني تجربة الإخراج لأول مرة في مشواره عبر كليب "اختراع" الذي يجمعه بالنجم محمود العسيلي، وتصدر المركز الـ 23 في التريند العالمي لموقع "يوتيوب".

وجاء خوض حسني لهذه التجربة بعد دعمه لعدد من المخرجين في مشواره، نرصد أبرزهم خلال السطور المقبلة.

سعد هنداوي

قدم تامر حسني المخرج سعد هنداوي في فيلم "حالة حب" عام 2004، وذلك في أولي تجارب الأخير كمخرج أول بعد عمله كمخرج مساعد في مسلسل "الوهم والسلاح" عام 1995.

وتدور أحداث "حالة حب" حول أسرة مصرية مفككة، حيث يعيش الأب فى أوروبا مع ابنه الأكبر، وتعيش الأم في مصر مع الابن اﻷصغر، ولا يعرف اﻷخوان بعضهما البعض، ويقرر الأخ الأكبر العودة إلى مصر لكي يعيش مع أمه ويتعرف على شقيقه.

ويشارك في بطولة الفيلم هاني سلامة، هند صبري، زينة، شريف رمزي، دنيا عبدالعزيز وكوكبة من النجوم، من تأليف أحمد عبدالفتاح.

محمد سامي

وأسند تامر حسني إخراج مسلسله "آدم" إلى المخرج محمد سامي في أولى تجاربه الإخراجية بمجال الدراما التليفزيونية، وذلك بعد نجاحه في عدد من الكليبات.

وتدور أحداث المسلسل حول شاب فقير يُدعى "آدم"، حيث يتهم والده بتقاضي رشوة، فيتولى الإنفاق على والدته وأشقائه، وتقوده الظروف بحكم عمله كعامل توصيل طلبات إلى الذهاب لمنزل رجل أمريكي، ليفاجأ بتهجم الأخير على فتاة مصرية تدعي "نانسي"، فيضطر لقتله دفاعاً عن نفسه والفتاة.

ويشارك في بطولة "آدم" مي عزالدين، درة، عفاف شعيب، ماجد المصري، أحمد زاهر وكوكبة من النجوم، من تأليف أحمد محمود أبوزيد.

حسام الحسيني

ودعم تامر حسني المخرج حسام الحسيني بإسناده لإخراج كليب "مبنساش" الذي جمعه بالمطرب كريم محسن عام 2012.