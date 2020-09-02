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ناقد فني: تامر حسني أنجح مطربي السينما بعد عبدالحليم حافظ

كتب:

أبانوب رجائي
09:24 م | الأربعاء 02 سبتمبر 2020
تامر حسني

تامر حسني

قال الكاتب الصحفى والناقد الفني أحمد السماحي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "بحب السيما" لشريف نور الدين، عبر أثير إذاعة "ميجا إف إم"، إن تامر حسني حقق نجاحًا كبيرًا في السينما منذ بداية أفلامه وحتى فيلمه الأخير "الفلوس".

وأشار السماحي إلى أن تامر حسني، من أنجح المطربين بالسينما بعد عبدالحليم حافظ، وكان يسبقه محمد فؤاد لولا أنه لم يحافظ على جسمه.

" بحب السيما"، برنامج أسبوعي يذاع الأربعاء من كل أسبوع ويقدمه الإعلامي شريف نور الدين عبر إذاعة "ميجا إف إم".

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