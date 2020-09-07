النحاس: المشروعات القومية ومبادرات الوزارات للتوظيف تقلص البطالة

أكد الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأسبق، أن المشروعات القومية الكبرى التي تبنتها الدولة، في المدن بكل أنواعها وفي كل المجالات، في البناء والتكونولوجيا والبنية المعلوماتية والكمبيوتر، على مدار 6 سنوات حتى الآن، كلها مشروعات طموحة وغير مسبوقة، لذلك استطاعت أن تستقطب أعدادا كبيرة من الشباب في سوق العمل، ما ساهم في خفض معدلات البطالة.

وأشار إلى أنه بالرغم من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، إلا أن الإنتاج لم يتوقف في العديد من المشروعات، لا سيما مشروعات الإنتاج الزراعي.

وأضاف النحاس لـ"الوطن"، أن تبني العديد من الوزارات لمبادرات التوظيف للشباب وخلق فرص عمل، خلال الفترة الماضية والحالية، ساهم في جذب أكثر من 3 ملايين من الشباب والمتعطلين، ما أدى إلى خفض معدلات البطالة في الفترة السابقة، وسيؤدي إلى تراجع المعدلات في الفترة القليلة المقبلة، فضلا عن تدعيم هيئة سوق المال للشركات والجمعيات، الراغبة في إقراض الشباب لإقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ما ساهم وسيساهم بشكل أكبر، في تحجيم وتقليص معدلات البطالة عما هو عليه حاليا.

يذكر أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، نشر اليوم، تقريرا شمل إنفوجرافات تسلط الضوء على قدرة الإصلاح الاقتصادي، على دعم مصر في تحجيم صعود منحنى البطالة، مصحوبا بتوقعات مستقبلية إيجابية من صندوق النقد الدولي، وذلك بعد أن تسبب فيروس كورونا، في ارتفاع قياسي لمعدلات البطالة على مستوى العالم.

وجاء في التقرير، أن زيادة الاستثمارات والتوسع في المشروعات، انعكس على معدل البطالة، حيث سجل 7.5% خلال الربع الثاني من عام 2019، قبل أن يرتفع بشكل طفيف، ليسجل 9.6% خلال الربع نفسه من عام 2020، وذلك بعد اتخاذ الحكومة، إجراءات احترازية لمواجهة الجائحة.

كما سجل معدل البطالة، 9.9% خلال الربع الثاني من عام 2018، و12% خلال نفس الربع من عام 2017، و12.5% خلال الربع نفسه من عام 2016، كما سجل المعدل 12.7% خلال الربع الثاني من عام 2015، و13.3% خلال نفس الربع من عام 2014.