ارتفاع معدلات البطالة في الولايات المتحدة رغم تخفيف إجراءات الإغلاق
كتب:
وكالات
03:30 م | الخميس 21 مايو 2020
تقدم ملايين الأمريكيين بطلبات للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي مع استمرار تصفية طلبات الأعمال المتراكمة والاضطرابات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في إطلاق موجة ثانية من عمليات تسريح الموظفين، مما يشير إلى شهر آخر من فقدان الوظائف في مايو.
وقالت وزارة العمل الأمريكية، اليوم، إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة المُعدلة في ضوء العوامل الموسمية بلغت إجمالا 2.438 مليون في الأسبوع المنتهي في 16 مايو، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".
وجرى تعديل بيانات الأسبوع السابق بالخفض لتظهر تقديم 2.687 مليون طلب بدلا من 2.981 مليون في السابق.
وقالت كونيتيكت الأسبوع الماضي إنها أخطأت في الإبلاغ عن أرقامها.
كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يبلغ إجمالي الطلبات 2.4 مليون في أحدث أسبوع.
وتسبب إغلاق عام للبلاد في منتصف مارس آذار لاحتواء انتشار "كوفيد-19"، مرض الجهاز التنفسي الناجم عن فيروس كورونا المستجد، في أسوأ بطالة منذ الكساد الكبير.
وتتراجع طلبات إعانة البطالة على نحو تدريجي منذ بلغت مستوى قياسيا عند 6.867 مليون في الأسبوع المنتهي في 28 مارس