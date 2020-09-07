حنان شوقي تنعي عايدة كامل: وداعا يا أمي

نعت الفنانة حنان شوقي الفنانة الراحلة عايدة كامل، التي وافتها المنية، صباح اليوم، إثر تعرضها لأزمة صحية.

ونشرت شوقي صورة تجمعها بالفنانة الراحلة وكل من فردوس عبدالحميد ورجاء حسين عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك": البقاء لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت الى رحمه الله تعال أمي الفنانة عايدة كامل، وداعًا يا أطيب وأحن وأجمل انسانة، الله يرحمك ويجعلك مع الصديقين والشهداء الأبرار يا حبيبتي".

وكانت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، قد نعت الفنانة الكبيرة عايدة كامل التي غيبها الموت صباح اليوم، عن عمر يناهز 89 عامًا بعد فترة صراع مع المرض، مبدية حزنها لرحيل مجموعة من علامات قوى مصر الناعمة خلال هذا العام.

وقالت إن الفن فقد إحدى نجماته البارزات والتي نجحت في وضع بصمة مميزة على الشخصيات التي أدتها، مضيفة أنَّ أعمالها ستبقى خالدة في تاريخ الفن، مقدمة العزاء لأسرتها ومحبيها داعية الله أن يتغمد الفقيدة برحمته.

وولدت الفنانة عايدة كامل عام 1931، وتزوجت من الفنان الراحل محمود عزمي، وأنجبت هشام عزمي الذي يشغل منصب أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.

ودرست الراحلة اﻹذاعة في الجامعة، وحازت على درجة البكالوريوس، وعملت في السينما منذ مطلع الخمسينات، ثم كرست جهودها للدراما التليفزيونية والإذاعية منذ الثمانينات.