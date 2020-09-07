تامر حسني يطرح صورا لألبومه وفيلمه الجديدين

طرح المطرب تامر حسني، عبر حسابه على "إنستجرام" صورًا جديدة من ألبومه الجديد "خليك فولاذي"، والمقرر طرحه خلال أيام، وكذلك صورًا من فيلمه الجديد "مش أنا"، والذي انتهى من تصويره مؤخرًا.

وعلق "تامر"، قائلًا "بعض الصور من ألبوم (خليك فولاذي) وفيلم (مش أنا)".

فيلم "مش أنا" والذي كتب له تامر حسني السيناريو والحوار بنفسه من إخراج سارة وفيق، وبطولة حلا شيحة، وسوسن بدر، وماجد الكدواني، ومحمد عبدالرحمن "توتا"، وحجاج عبدالعظيم.

واستقر الفنان تامر حسني على اسم "خليك فولاذي" عنوانًا لألبومه الجديد، والمقرر طرحه مع شركة "روتانا" خلال الأسابيع المقبلة.