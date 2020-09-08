8 سبتمبر.. ذكرى ميلاد ووفاة 7 من الحاصلين على نوبل في 4 تخصصات

شهد يوم 8 سبتمبر ذكرى ميلاد ووفاة 7 من الحاصلين على جائزة نوبل، بواقع 2 ميلاد و5 حالات وفاة، وذلك في 4 تخصصات وهي الكيمياء "3 جوائز" والفيزياء "جائزيتن"، والطب، والأدب.

وبقراءة في السير الذاتية لأصحاب نوبل الثمانية تبين أنهم ينتمون لـ6 دول وهي: الولايات المتحدة الأمريكية "جائزتين"، وألمانيا، وبريطانيا، واليابان، وفرنسا والدنمارك.

الفائزون ينتمون لـ6 دول منها جائزتان لأمريكا

وتحل اليوم ذكرى ميلاد اثنين من الحاصلين على نوبل وهما:

1-فردريك ميسترال، أديب وشاعر فرنسي، ولد عام 1830، وحصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1904.

2 - ديريك هارولد بارتون، عالم كيمياء بريطاني، ولد عام 1918، وحصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1969.

وفيما يلي قائمة أسماء الخمسة الذين تحل ذكرى وفاتهم اليوم بترتيب سنوات ميلادهم كالتالي:

1- هرمان شتاودنغر، عالم كيمياء ألماني، توفي عام 1965، وحصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1953.

2 - ويلارد ليبي، عالم كيمياء أمريكي، توفي عام 1980، وحصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1960.

3 - يوكاوا هيديكي، عالم فيزياء ياباني، توفي عام 1981 حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1949.

4 - جون إندرز، طبيب أمريكي، توفي عام 1985 ، وحصل على جائزة نوبل في الطب عام 1954.

5- آجي بور، عالم فيزياء دنماركي، توفي عام 2009، وحصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1975.

وجائزة نوبل هي مجموعة من ست جوائز دولية سنوية في "الفيزياء، الكيمياء، الأدب، السلام، والطب" تمنح لعدة فئات من قبل المؤسسات السويدية والنرويجية تقديراً للأكاديميين والمثقفين أو للتقدم العلمي، ويعد ألفريد نوبل، الصناعي السويدي ومكتشف الديناميت، هو الأب الروحي للجائزة، إذ قام بالمصادقة على الجائزة السنوية في وصيته التي وثّقها في النادي السويدي - النرويجي في 27 نوفمبر 1895، وتم منح الجوائز لأول مرة عام 1901، وفي 1968، دشن البنك المركزي السويدي جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية.

وقد حصل مشاهير مصريون على هذه الجائزة وهم الرئيس الراحل أنور السادات في السلام، والأديب الراحل نجيب محفوظ، في الأدب، والعالم الراحل الدكتور أحمد زويل في الكيمياء.