اعترافات الزوجة الخائنة بإمبابة: "جوزي دخل من الباب وعشيقي نط من الشباك"

تواصل الجهات الأمنية والقضائية التحقيق في واقعة إصابة شاب قفز من شباك شقة عشيقته بالطابق السابع بمنطقة إمبابة، خوفًا من إمساك الزوج به، وقررت جهات التحقيقات إحالة الزوجة المتهمة بالزنا إلى المحاكمة بعد أن سجلت اعترافات تفصيلية لها.

وجاء في اعترافات المتهمة: "أنها على علاقة غير شرعية بجارها الذي كان يتردد عليها فى غياب زوجها، وأنها اتصلت به يوم الواقعة وحضر إلى الشقة عقب مغادرة زوجها، وأثناء ممارسة الجنس معه في غرفة النوم، حضر الزوج، فقفز العشيق بملابسه الداخلية من الطابق السابع، وأصيب بكسور وكدمات بعد أن سقط على تنده".

وجاء في تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة للمباحث، أن السيدة كانت على علاقة غير شرعية بجارها بمنطقة إمبابة، وكان يتردد عليها داخل شقة الزوجية.

وأضافت التحريات وتحقيقات المباحث التي قادها العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، والعقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، أن الزوج عاد من عمله فجأة وعقب دخول الشقة شاهد زوجته تمارس الجنس مع عشيقها الشاب "جارهما"، فحاول الإمساك به، إلا أن العشيق توجه إلى شباك الحمام وقفز من الطابق السابع، وسقط على "تنده" وتمكن الأهالي من ضبطه مصابًا، فيما أبلغ الزوج عن زوجته وعشيقها، وجرى التحفظ عليهما وإحالتهما للجهات المختصة للتحقيق.

البداية كانت ببلاغ تلقاه قسم شرطة إمبابة بضبط لص قفز من شباك الحمام بالدور السابع بشارع سعد زغلول، وبالانتقال تبين أن المصاب 37 سنة، عاطل، مقيم بالعقار المجاور للعقار محل البلاغ.

بالفحص وإجراء التحريات التي أشرف عليها اللواء محمود السبيلي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، تبين أن المتهم على علاقة غير شرعية بسيدة متزوجة 32 سنة، ربة منزل، وحال تواجدهما فوجئا بحضور الزوج، 36 سنة، صاحب "نصبة شاي" والذي كسر باب الشقة عليهما، وشاهد زوجته بملابس نوم ساخنة، والمتهم يقفز من الشباك.

تحرر محضر بالواقعة، وأمر اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة بإحالته للنيابة العامة للتحقيق، وأصدرت قرارها السابق.