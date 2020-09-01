نائب مدير "حميات إمبابة": مرضى القلب أكثر عرضة لمضاعفات كورونا

طالب الدكتور ماهر الجارحي، نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، مرضى القلب، بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، تجنباً لإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، لافتاً إلى أنهم أكثر عرضة لمضاعفات الفيروس.

وقال "الجارحي"، في تصريحات لـ "الوطن"، إن وجود ضيق في التنفس أو التهاب في الرئتين لمريض القلب وخاصة الذين يعانون من وجود قصور في الشريان التاجي، يؤثر على زيادة معدلات ضربات الدم ويحتاج الجسم وقتها إلى ضخ كميات كبيرة من الدم.

وأضاف "الجارحي"، أن مرضى القلب المصابون بفيروس كورونا، يخضعون لرعاية فائقة في حال وصولهم في مستشفيات الحميات نظراً لأنهم أكثر عرضة لمضاعفات الفيروس، مشيراً إلى أن الحالات المتأخرة قد تؤدي إلى وجود تجلطات رئوية، لذلك أصبحنا نعطى المصابين أدوية سيولة منعا ًلحدوث أي تجلطات .

وحول شيوع عرض"الاسهال" ضمن الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، أكد "الجارحي" ضرورة أن يكون الاسهال مصاحباً معه ارتفاع في درجة الحرارة ووجود سعال.

وأوضح "الجارحي" أن أعراض فيروس كورونا المستجد، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية كثيرة منها ارتفاع في درجات الحرارة لفترة تتجاوز الـ 5 أيام دون انخفاضها رغم الأدوية الخافضة للحرارة، وسعال جاف، وصداع مستمر، وآلام حادة بالجسم، بالإضافة إلى الاسهال.

ونصح نائب مدير جميات إمبابة، بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية منعاً لانتشار المرض وزيادة الاعداد مثلما حدث في دولة أجنبية، وضرورة شرب كميات كبيرة من المياه وخاصة في فصل الصيف، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات الطبية في الأماكن المزدحمة أو المناسبات.