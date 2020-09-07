فنادق تطالب بفتح قاعات الأفراح.. ومصدر بـ"السياحة": نخاف من الزحام

قال هشام الشاعر عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إن غالبية الفنادق خاصة الموجودة بالقاهرة والإسكندرية تطالب بإعادة تشغيل قاعات الأفراح والمناسبات في ظل تراجع نسب الإشغال الفندقي.

واضاف لـ"الوطن"، إن قرار عودة تشغيل قاعات الأفراح بالفنادق ليس قرار الغرفة أو وزارة السياحة والآثار، إنما قرار رئيس مجلس الوزراء ومجموعة الأزمة، والتي تضع صحة المواطنين في المقام الأول بعيدًا عن أي حسابات أخرى.

من جهته، كشف مصدر بوزارة السياحة والآثار، إن الوزارة لم ترفع أي توصيات لمجلس الوزراء لتشغيل قاعات الأفراح بالفنادق، وذلك بسبب الخوف من الزحام الذي يحدث غالبًا في الأفراح، فضلًا عن التخوفات من عدم تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، ما يهدد بنشر فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء قرر السماح للفنادق بإقامة المؤتمرات بشرط حضور 50 فردًا فقط في القاعة.

من جهته، قال هشام وهبة عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن الغرفة تقدمت بطلب للدكتور خالد العناني وزير السياحة لمد فترة فتح المطاعم السياحية حتى الثانية صباحًا، ومد فتح مسارح المنوعات والملاهي الليلية حتى الصباح، وذلك حتى تستطيع تلك المطاعم تحقيق إيرادات جيدة، خاصة أن معظم عملها يكون في أوقات الليل.

وأضاف، أن الغرفة طلبت أيضا زيادة نسب استقبال المطاعم للزبائن بصفة مبدئية حاليًا إلى 75% من السعة الاستيعابية، حتى تستطيع تحمل تكاليف التشغيل، إضافة إلى الموافقة على إقامة الأفراح والمناسبات بالمطاعم مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.