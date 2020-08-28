ننفرد بنشر خطة عودة قاعات الأفراح والحضانات والمؤتمرات بمراكز الشباب

كشف مصدر مسئول بوزارة الشباب والرياضة، عن ملامح خطة وزارة الشباب والرياضة، لاستعادة نشاط مراكز الشباب والأندية، في استضافة الأفراح والمؤتمرات، وعودة عمل دور الحضانات بمراكز الشباب لما كانت عليه قبل قرارات رئيس مجلس الوزراء بتجميدها في 15 مارس الماضي ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 المستجد.

ونفى المصدر ما تداولته بعض وسائل الإعلام من تقديم الوزارة طلبا للجنة إدارة أزمة كورونا بعودة هذه الأنشطة.

الخطة الاستراتيجية تتناسب مع تطور أوضاع فيروس كورونا

وأكد المصدر لـ«الوطن»، أن الدكتور أشرف صبحي قرر وضع خطة استراتيجية لعودة هذه الأنشطة، من خلال تشكيل لجنة تضم الدكتور أحمد الشيخ، مساعد الوزير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والمشرف على أنشطة الاندية ومراكز الشباب، بالتنسيق مع مجلس الوزراء ووزارة الصحة، في ضوء قرارات وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وبما يتناسب مع ظروف وطبيعة قرارات مجلس الوزراء السابقة، وأيضا ذلك بالتنسيق مع لجنة إدارة أزمة كورونا.

منشورات للمديريات: نسب حضور الأفراح والمؤتمرات والمناسبات بين 25 % إلى 50 % حسب المساحات.. كاميرات مراقبة.. وفسخ تعاقدات المخالفين أهم ملامح الخطة

وأوضح المصدر أن الخطة سيتم الإعلان عنها وأخذ الرأي والتحاور بشأن عناصرها والتصويت عليها في اجتماع يوم الأحد المقبل، الذي يرأسه الدكتور أشرف صبحي بديوان عام الوزارة، قبل إرسالها للجنة إدارة أزمة فيروس كورونا التي يرأسها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لاعتمادها.

وأشار المصدر إلى أن أهم ملامح الخطة، تتضمن توزيع منشورات على مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، وتكليف مديري المديريات بضرورة توافر واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، في دور الحضانات بمراكز الشباب، على أن تكون نسب الحضور تتراوح من 25 % إلى 50 % بحسب طبيعة ومساحة كل منشأة، وإلزام مؤجري قاعات الأفراح باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية وتوفير أدواتها وإلزام أصحاب الأفراح، والمناسبات مثل أعياد الميلاد والمؤتمرات، بارتداء الكمامات الطبية والمقاعد المتباعدة وتوفير أدوات التطهير، والتعقيم اللازمة بجانب الأدوات التي توفرها مراكز الشباب والمديريات، ومراقبة بكاميرات المراقبة، مع تشكيل لجان فرعية للتفتيش والمتابعة من المديريات وتحرير محاضر إدارية ضد المخالفين، وتوقيع عقوبات على المخالفين قد تصل إلى فسخ التعاقدات مع مؤجري القاعات.

جدير بالذكر، أن اللجنة الوزارية لإدارة أزمة كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عقدت اجتماعا لها، بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين في 19 أغسطس الجاري.

وشهد الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات الهامة المتعلقة بالإجراءات الاحترازية حسب تطور الأوضاع ودرجة انتشار فيروس كورونا.