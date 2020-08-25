السياحة: لن نفتح قاعات الفنادق لإقامة الأفراح.. ونسير بخطوات مدروسة

قالت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، إنه لن يتم فتح قاعات الفنادق لإقامة الأفراح والحفلات والمناسبات فى الوقت الحالي، مشيرة إلى أن الزحام في هذه المناسبات يمثل خطورة على الصحة العامة، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأضافت شلبي، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه سيتم فتح قاعات الفنادق لإقامة الأفراح بالفنادق فور التأكد من عدم وجود إحتمالية لإصابة أيا من المتواجدين بتلك المناسبات أو العاملين بالمرض، مؤكدة أنه يتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على حياة النزلاء والعاملين بالمنشآت الفندقية والسياحية.

وأشارت إلى أن وزارة السياحة لا تفكر حاليا فى زيادة نسب استقبال الفنادق للزوار والتى حددتها الدولة بـ 50% من السعة الاستيعابية للفندق وذلك لكونها مخاطرة كبيرة فى ظل بداية الموجة الثانية لفيروس كورونا والخوف من إصابة أيٍّ من السياح أو العاملين بالفنادق بالفيروس، خاصة أنه في حال وجود إصابات فقد نعود للمربع "صفر" الذي أدى لعدم استقبالنا لسياح قبل شهور.

وأوضحت أن السياحة تسير بخطوات محسوبة ومدروسة في هذا الإطار حفاظا على الصحة العامة وتنفيذا لخطة الدولة فى العودة التدريجية الآمنة للسياح.