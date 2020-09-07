"أوقاف المنيا" تُكذب شائعات هدم مسجد "الفتح الإسلامي"

نفت مديرية أوقاف المنيا، ما تداولته صفحات بموقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، اليوم الإثنين، بشأن صدور قرار إزالة لمسجد الفتح الإسلامي، بقرية دفشن التابعة لمركز سمالوط.

وأصدرت المديرية، بيانا، طالبت فيه المواطنين بعدم الانسياق وراء تلك الصفحات الكاذبة والمغرضة، وأكد البيان أن الهدف من تلك الشائعات إثارة الرأى العام، وحذّر الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف، من خطورة الإنصياع وراء تلك الشائعات المغرضة، وعلق قائلاً: "نثق فى الشعب المصري وفهمه لما يحاك له من مؤامرات بالداخل والخارج".

وطالب "عبدالرازق"، المواطنين بالحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق خلف تلك الصفحات الكاذبة والمغرضة.