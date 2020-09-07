وكيل زراعة دمياط يوصي بدعم المراكز الإرشادية خلال تفقدها

تفقد المهندس سميح عبدالسميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، والمهندس سالم البقري، مدير إدارة الإنتاج الحيواني بالمديرية، مراكز تجميع الألبان بنواحي المحافظة، وذلك في ضوء مساعي الوزارة لتطويرها، ودعم هذا النشاط.

كما تفقد وكيل وزارة الزراعة بدمياط، المركز الإرشادي بعزبة النهضة، موضحا أهمية الدور الذي تلعبه المراكز الارشادية، في نشر الوعي بين المزارعين.

وأوصى بتكثيف هذا الدور، في تسليط الضوء على المشروعات التي تقوم بها الدولة، بهدف دعم النشاط الزراعي، كمشروع إحياء البتلو، ومشروع ملء الفراغات، وكذلك مشروعات التحول للري الحديث، وتطوير الري الحقلي، وغيرها من المجهودات المبذولة، وتوعية المزارعين للاستفادة منها.

جاء ذلك بحضور المهندس أشرف الأخطابي، مهندس إدارة الإنتاج الحيواني بالمديرية.