محافظ دمياط توجه إلى إنهاء إجراءات تقنين واضعي اليد على أملاك الدولة

قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إن ملف تقنين أملاك الدولة، من أهم الملفات التي تُوليها المحافظة بأجهزتها المختلفة إهتمامًا بالغًا، حفاظًا على حق الشعب، مؤكدة أن الأجهزة التنفيذية ستتصدى بكل حزم لأية تعديات جديدة.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسته المحافظ، اليوم، بحضور اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، واللواء جمال عبد الرشيد، السكرتير العام المساعد، ومديرى إدارات الأملاك والشئون القانونية ومركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بالديوان العام.

وخلال الاجتماع استعراض الحضور الموقف الخاص بأعمال اللجان المُشكلة للفحص والمعاينة، وعرض شامل للحالات غير الصالحة للتقنين وغير المستوفاة للشروط، ومناقشة ما يلزم من إجراءات .

ووجّهت "عوض" إلى سرعة نهو كافة الإجراءات لتقنين الأوضاع لواضعى اليد على أملاك الدولة والإنتهاء من استيفاء جميع الخطوات الخاصة بتلك الطلبات وفقاً للإشتراطات والضوابط المحددة بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ وإبرام التعاقدات للحالات التي استوفت الشروط، مؤكدة تقديم تسهيلات للجادين بشأن استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المطلوبة .