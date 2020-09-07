وكيل "تعليم دمياط" يهنئ الفائزين في مسابقتي مدارس ومديري مصر 2020

هنأ عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، مديري المدارس والمدرسين الفائزين في مسابقتي (مدارس مصر 2020) و (مديري مصر 2020) المقامة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وبرعاية شركة IACC والذين تم تكريمهم خلال الحفل الختامي المقام برعاية مؤسسة التعليم أولاً بمسرح مدرسة الجيل الجديد الدولية وبحضور الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين و الدكتور حسام بدراوي رئيس اللجنة الإستشارية لمؤسسة التعليم أولاً.

وفازت في مسابقة مدارس مصر بالمركز الأول مدرسة المستقبل الرسمية والمتميزة للغات بالزرقا والمركز الثانى مدرسة صلاح الدين الايوبي الرسمية للغات.

كما فازت في مسابقة مدرس مصر بالمركز الأول شيرين حسين من مدرسة لغات رأس البر الرسمية للغات والمركز الثاني فاطمة زغلول من مدرسة اللغات الرسمية الجديدة والمركز الثالث سمية أبو سمرة من مدرسة اللغات الرسمية.

يذكر أن مسابقات التعليم أولا أجريت وفقا لبروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم للمدارس الرسمية والرسمية المتميزة للغات في كل محافظة على حدى، وتم اختيار مدرسة المستقبل الرسمية للغات بالزرقا و مدرسة صلاح الدين الأيوبي الرسمية للغات وفقا لمعايير تم قياسها طوال خمسة أشهر من قبل إدارة المدارس الرسمية للغات، وتم الاختيار والتقييم النهائى بحضور لجنة من قبل مؤسسة التعليم أولا برئاسة الدكتور عدلى نسيم والمسابقة الثانية مدرس مصر 2020 وهى اختيار أفضل ثلاث مدرسين على مستوى المدارس الرسمية والمتميزة للغات بدمياط وفقا لمعايير وشروط محددة وقام بالتقييم المبدئى إدارة المدارس الرسمية والمتميزة للغات بدمياط من خلال لجنة مشكلة من مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء و مدير إدارة الجودة ومدير عام التعليم العام و مدير إدارة المدارس الرسمية والمتميزة للغات، وتم عقد مقابلة أونلاين من قبل مؤسسة التعليم أولا بقيادة دكتور محمود حمزة لتحديد الثلاث مراكز .