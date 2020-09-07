نائلة جبر: الزواج المشروط بوقت أو تحقيق منفعة "دعارة مقننة"

قالت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، إن مفهوم الاتجار بالبشر يمكن استغلاله من أكثر من شكل، والصور تختلف من منطقة لأخرى، مؤكدة أن تلك الظاهرة تتواجد في كل دول العالم، ولكن من المهم هو الاعتراف بوجودها وتوعية المواطنين وإصدار قانون للردع.

وأضافت "جبر"، خلال لقاء ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن عمالة الأطفال يمكن تصنيفها ضمن الاتجار بالبشر، إضافة لاستغلال الدعارة وزواج القاصرات، لافتة إلى أن الزواج المشروط بتحقيق منفعة حتى لو كان مقننًا قانونيًا هو شكل من أشكال الاتجار بالبشر، والزواج المشروط بوقت أو تحقيق منفعة هو نوع من أنواع الدعارة المقننة.

أوضحت أن كل من التسول واستغلال الأطفال والدعارة وسرقة الأعضاء هي نوع من أنواع التجارة بالبشر، والتي تأتي في المركز الثاني عالميًا بعد تجارة السلاح، لافتة إلى أن الدولة تتحسب لمثل هذه الجرائم بحيث تكون جهات الضبط متيقظة، وتنفيذ مشروعات لاستيعاب العمالة الكثيفة وتقديم الخدمات المالية والمادية، وتنظيم حملات التوعية.

وأشارت إلى أن قانون مناهضة الاتجار بالبشر جيد جدا، كما يتم توعية وتدريب القائمين على العدالة، مثل النيابة والقضاة، كما يتم تنظيم دورات للدبلوماسيين لمعرفة الخطوات المتخذة عند استغلال مواطن مصري بالخارج وحمايته، إضافة لدورات للأطباء لأن المجني عليه يكون في حالة سيئة بدور الإيواء، موضحة أنه سيتم تنظيم 3 دورات متتالية للقائمين على الخدمة الاجتماعية.