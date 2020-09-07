محمد شاهين في حفل غنائي كبير بـ دبي الخميس

يحيي النجم محمد شاهين، الخميس المقبل، حفلا غنائيا كبيرا، في إمارة دبي، وسط عدد من أهل دولة الإمارات.

انتهى الفنان محمد شاهين، من تسجيل أغنية جديدة مع مطرب المهرجانات أورتيجا، بعنوان "سلامات"، لطرحها خلال الأسابيع المقبلة.

الأغنية من كلمات كالوشا، ألحان وتوزيع رامي المصري، وتعد التعاون الأول بينه وبين شاهين.

شاهين يستعد خلال الساعات المقبلة، لطرح أغنيته الجديدة 100 هزة، في حين كان أورتيجا، طرح كليب جديد باسم "إعصار"، وتقول كلماته: أنا المغامر اللي كله خايف مني.. أنا المغامر اللي عقلي سابق سني.. الكل بيحلم يعاملني ويزاملني.. أنا متحطش في المقارنة اوعى تقارني.