"الموسيقيين" تلغي عضوية عمر كمال وتلاحقه قانونيا

ألغت نقابة المهن الموسيقية، عضوية المطرب الشعبي عمر كمال من قائمة أعضائها المنتسبين، بعد أن خرق قوانين النقابة وقام بالغناء أكثر من مرة داخل وخارج مصر.

وأشار علاء سلامة وكيل نقابة المهن الموسيقية، إلى أن النقابة أخذت قرارا بإلغاء عضوية عمر كمال من النقابة وسحب التصريح السنوي الذي يتم منحه لأعضائها، وملاحقته قانونيا فى حال قيامه بإحياء أى حفلة، كما أنها ستلاحق أى منظم حفلات سينظام حفلا غنائيا له.

يذكر أن كمال كان موقوفا من النقابة نظرا لكونه عضوا فيما عكس باقى مطربي المهرجانات.

نشر مطرب المهرجانات عمر كمال عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، فيديو يجمعه بحسن شاكوش، أثناء إجراء بروفات أولى حفلاتهما بتونس غدًا الجمعة.

وعلق "كمال" قائلًا: "عمر كمال وحسن شاكوش بروفات حفلات تونس.. هنكسر الدنيا".

وأجرى هاني شاكر مؤخرًا اتصالًا بنقيب الموسيقيين بتونس لإلغاء حفل شاكوش وعمر كمال، ومنعهما من الغناء وشطبهما من جدول النقابة، إلا أن الحفل قائم وجارٍ التحضير له.