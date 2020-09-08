العثور على جثة متحللة بطريق "السويس القاهرة"

عثر، اليوم، على جثة مواطن مجهول الهوية متحللة بطريق "السويس - القاهرة" أسفل أحد الكباري، ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى السويس العام.

كان اللواء رجب عبدالعال مدير أمن السويس، أخطر من مأمور قسم شرطة فيصل بالعثور على جثة مجهولة لشخص بالطريق أسفل أحد الكباري في طريق "السويس - القاهرة".

وأكد التقرير المبدئي لمفتش الصحة أن الجثة عثر عليها وهي في حالة تحلل.

وتسلمت النيابة العامة بالسويس تقرير مفتش الصحة بالمحافظة، ويجري التحقيق بالنيابة.