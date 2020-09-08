مصرع مسنة بطلق ناري طائش في أسيوط

لقيت سيدة مسنة مصرعها إثر إصابتها بطلق ناري طائش؛ أثناء استقلالها توكتوك برفقة نجلها بطريق جزيرة العقال القبلي التابع لمركز البداري في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة البداري بوصول بلاغ لعمليات النجدة من الأهالي يفيد مصرع سيدة بطلق ناري أثناء استقلالها توكتوك برفقة نجلها بطريق جزيرة العقال القبلي دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف وبالمعاينة والفحص تبين مقتل عائشة محمد تميم، 61 سنة، مقيمة بقرية منشأة العقال البحري، إثر إصابتها بطلق ناري أثناء استقلالها وابنها توكتوك بطريق جزيرة العقال القبلي دائرة المركز.

جرى نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى البداري المركزي تحت تصرف النيابة، وجارٍ تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.