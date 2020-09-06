مصرع ربة منزل صعقا بالكهرباء بأسيوط

لقيت ربة منزل مصرعها، إثر إصابتها بصعق كهربائي أثناء تشغيلها مروحة بالمنزل بالغنايم في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة الغنايم، بوصول بلاغ من المستشفى المركزي، بوصول "رجوات محمد عيسى"، 55 سنة، ربة منزل، جثة هامدة إثر توقف في عضلة القلب نتيجة إصابتها يصعق كهربائي.

وبسؤال أسرتها ذكروا أن وفاة السيدة حدثت نتيجة تعرضها لماس كهربائي أصيبت به عند تشغيل المروحة لأبنائها، منوهين بأنها فارقت الحياة قبل وصولها المستشفى. جرى تحرير المحضر اللازم، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.