سعر اليورو اليوم الثلاثاء 8-9-2020 في مصر

تقدم "الوطن" في إطار خدماتها اليومية والمتنوعة التي تقدمها للمتابعين والقراء، متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري وفق التعاملات الصباحية التي وردت اليوم، الثلاثاء 8 سبتمبر الحالي في بعض البنوك على النحو التالي:

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.57 جنيه للشراء، و18.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.57 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 18.57 جنيه للشراء، و18.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

سجل سعر اليورو في المصرف المتحد نحو 18.59 جنيه للشراء، و18.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 18.54 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع.