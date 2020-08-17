انتشال جثة مسنة من أسفل أنقاض منزل أسيوط المنهار

نجحت قوات الحماية المدنية والإنقاذ، في انتشال جثة "نفوسه جلال توفيق" 75 سنة، من أسفل العقار المنهار بحي غرب أسيوط. وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام، والتحفظ عليها.

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات المحافظة، يفيد انهيار منزل مكون من 3 طوابق ملك "ورثة محمد محمود عبد البارى" ووجود مصابين وربة منزل أسفل الانقاض.

وعلى الفور انتقل محافظ أسيوط والقيادات الأمنية والتنفيذية إلى مكان الحادث، كما انتقل فريق من الشرطة والدفاع المدني، ومحمد بشير رئيس حي غرب وقوات الانقاذ وسيارة الإسعاف. وتبين انهيار منزل ملك ورثة "محمود عبدالباري عزاز" وبالمعاينة والفحص تبين أن المنزل مكون من دور أرضي ودورين علوي حوائط حاملة، والأسقف عروق وألواح خشبية وجريد، وانهار سقفه وحوائطه من الداخل.

وجرى فرض كردون أمنى حول مكان الانهيار، والدفع بمعدات الحماية المدنية والإنقاذ السريع لرفع الأنقاض.

وأسفر عن الانهيار إصابة 4 أشخاص من سكان المنزل المنهار وهم "أسماء ر. 15 سنة وأزهار م. 12 سنة ورمضان م. 50 سنة وصباح أ. 40 سنة"، وتم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى الإيمان العام، وحالتهم مطمئنة، فضلا عن إصابة "محمد فرغلى محمد" 40 سنة أمين شرطة من قوة الحماية المدنية، تم نقله إلى مستشفى الشرطة والحالة جيدة.

وكان المحافظ قد تابع أعمال رفع الحوائط، والأسقف والبحث عن ربة المنزل، مصدرا تعليماته بتكثيف الجهود والاستعانة بكافة إمكانيات الحماية المدنية والإنقاذ للبحث عن السيدة واستخراجها ورفع كافة الأنقاض.

وفى سياق آخر، أصدر المحافظ تعليماته إلى رئيس حي غرب بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة المنزل المنهار، وكتابة تقرير شامل عنه، فضلا عن فحص المنازل المجاورة للمنزل المنهار للاطمئنان على سلامة تلك المنازل وعدم تأثرها من الانهيار حفاظا على حياة المواطنين.

كما أصدر المحافظ تعليماته بتوجيه كافة أوجه الرعاية لأصحاب المنزل المنهار، وصرف مساعدات عاجلة لهم من التضامن الاجتماعي، وتشكيل لجنة لعمل تقرير عن الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.