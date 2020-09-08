جلسة مزاد علنية لبيع 26 طن سمسم وفحم خشبي بجمارك دمياط الخميس

أعلنت الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك دمياط عن قيامها بعقد جلسة مزاد علني "مزايدة محدودة" للبيع المباشر بالمظاريف المغلقة يوم الخميس القادم الموافق 2020/9/10 في الساعة الثانية عشرة صباحا طبقا لنص المادة رقم 126 من قانون الجمارك رقم 66 لسنه 1963 وتعديلاته، وذلك لبيع 2 لوط طبقا لما هو موضح بالإعلان وكراسة الشروط المعلنة.

واللوط الأول عبارة عن 695 شيكارة سمسم أبيض مقشر فرز أول منشأ الهند وزنها 17 طنا و375 كيلوجرام واللوط الثاني عبارة عن 977 طرد فحم خشبي لبناني وزنه 9 أطنان و620 كيلو وتباع كراسة الشروط بمبلغ 500 جنيه بمقر الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك دمياط.

والمعاينة مرة واحدة يوم الأربعاء الموافق 2020/9/9 من الساعة 11 حتى الساعة 12 والوزن عند الصرف تحت العجز والزيادة.

وسوف تعقد جلسه المزاد بمقر المعهد الثقافي الجمركي بجمارك دمياط يوم الخميس القادم الموافق 2020/9/10 في الساعة الثانية عشرة ظهرا.

ويشترط لدخول المزاد كالتالي "تقديم صورة الرقم القومي والبطاقة الضريبية - كراسة الشروط شرط للمعاينة ودخول المزاد - سداد 50 ألف جنيه تأمين المزاد - ثمن كراسة الشروط 500 جنيه مصري - حضور المزاد شخصي أو بتوكيل موثق"، ويحق للجنة البيع رفع تأمين المزاد أثناء جلسة البيع والبيع وفقا للقانون 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية كما يتم البيع لمن يحمل ترخيص رقابة صناعية في نفس المجال.

وعلى المتزايدين اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقا لشروط وقرارات وزارة الصحة.