ستونة بنت النيل.. نجاح كبير ومشوار فني قصير

"شوكولاتة.. شوكولاتة.. الواد ده يا ناس شوكولاتة".. أغنية أداها الفنان محمد هنيدي، بصحبة الفنانة ستونة، التي تعرف عليها الجمهور للمرة الأولى في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، لتشتهر ستونة وقتها في مصر، خاصة مع تأسيسها فرقة من البنات لإحياء "حفلات الحِنة والأفراح"، ولُقبت بملكة الحنة.

ورحلت الفنانة ستونة عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء بالقاهرة، وذلك بعد أزمة صحية تعرضت لها مؤخرًا، بعد مشوار فني قصير، ونجاح كبير.

ونعى الفنان المسرحي حربي الطائر، الفنانة الراحلة، عبر فيس بوك، قائلًا: "البقاء لله الفنانة ستونة، مطربة السودان والوطن العربي، إنا لله وإنا إليه لراجعون، الفاتحة والدعاء أمانة".

ولدت "ستونة" في 26 يوليو 1962 بالخرطوم عاصمة السودان، ولها 8 أشقاء، ورثت عشق الغناء من والدتها التي اعتادت أن تغني لصغارها وفي أفراح العائلات.

اشتركت ستونة في المسرح المدرسي، وذاع صيتها في مرحلة الثانوية عند مشاركتها في المهرجانات الفنية بالسودان، وقررت الدراسة بكلية الفنون الجميلة، لتبدأ من هناك رحلة احترافها مع الفن، بتشكيل فرقة فنية للغناء في السودان.

جاءت ستونة إلى مصر في تسعينيات القرن الماضي، وشاركت في حفل "يوم السودان" بالقاهرة، وبدأت المشاركة في الحفلات الجامعية، وتعرف عليها الشباب المصري، الأمر الذي خطف الأنظار إليها للمشاركة في فوازير "عريس حول العالم" و"منستغناش".

طرحت ستونة، أول ألبوماتها في منتصف التسعينيات، وحقق مبيعات كثيرة في مصر وعدد من الدول الأوروبية.

وكان النجاح الأكبر للفنانة ستونة عند ظهورها مع محمد هنيدي، من خلال فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، ومشاركته الغناء بأغنية "شوكولاتة".

وشاركت الفنانة ستونة، الزعيم عادل إمام فيلمي "هاللو أمريكا" و"أمير الظلام"، وازداد تعرف الجمهور المصري عليها، وتعلقه بها.

واتجهت ستونة بفرقتها لإقامة حفلات "الحنة" والأفراح، ومشاركتها في حفلات عدد كبير من الفنانين، ودخلت في خلاف مع الفنان حكيم، بعدما اتهمته بالسطو على إحدى أغنياتها "أوتو كولن دشكان"، وغنائها دون الرجوع إليه.