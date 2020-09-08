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محمد هنيدي ينتهي من تصوير فيلم "الإنس والنمس" الأسبوع المقبل

كتب:

ياسمين محمود
08:25 ص | الثلاثاء 08 سبتمبر 2020
محمد هنيدي

محمد هنيدي

أوشك الفنان محمد هنيدي على الانتهاء من تصوير فيلم "الإنس والنمس" والذي تشاركه البطولة منة شلبي.

وعلمت "الوطن" من مصدر مقرب من هنيدي أنه سينتهي من تصوير الفيلم الأسبوع المقبل ليدخل بعدها الفيلم في مرحلة المونتاج والمكساج ليكون بعدها جاهزا لطرحه في دور العرض.

فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبدالجليل، صابرين، بيومي فؤاد، ومن إخراج شريف عرفة.

وقرر هنيدي تأجيل فيلمه السينمائي الجديد "كينج سايز" لحين انتهاء تصوير "الإنس والنمس".

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