أسبوع يفصل محمد هنيدي عن الانتهاء من تصوير "النمس والإنس"

يستكمل النجم محمد هنيدي تصوير مشاهده بفيلم "النمس والإنس" مع منة شلبي وصابرين.

ويفصل محمد هنيدي أسبوعا عن الانتهاء من تصوير العمل، ليدخل بعدها في مرحلة المونتاج تمهيدا لعرضه خلال الفترة المقبلة.

ويستأنف محمد هنيدي ومنة شلبي تصوير فيلم "النمس والإنس" في استوديو شريف عرفة، حيث بنيت ديكورات تعود إلى خمسينيات القرن الماضي، حيث يكثف هنيدي تصوير مشاهده.

وكشف مصدر من داخل فريق العمل أن الفيلم تدور أحداثه في الوقت الحالي ولكن توجد مشاهد بطريقة الفلاش باك تعود إلى الخمسينيات، وجمعت المشاهد هنيدي ومنة شلبي وعمرو عبد الجليل.

وفي سياق متصل، بدأت الفنانة صابرين تصوير مشاهدها في الفيلم، والذي من المقرر أن يعرض بالتزامن مع فتح دور السينما في مصر بعد إنتهاء أزمة فيروس كورونا.