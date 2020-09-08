أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8-9-2020 في مصر

استقرت أسعار الذهب في بداية التعاملات صباح اليوم الثلاثاء، بعد أن سجلت انخفاضا وصل إلى 6 جنيهات مساء أمس الاثنين، وذلك في محلات الصاغة، ليستقر سعر المعدن الأصفر عند النقطة ذاتها منذ مساء أمس.

وكانت أسعار الذهب شهدت حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال الشهرين الماضيين، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وما خلفه من تراجع للاقتصاد العالمي وانخفاض سعر الدولار لأدت مستوياته.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18، والجنيه الذهب، خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء 8 سبتمبر الحالي على النحو التالي:

الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 960 و965 جنيهًا.

الذهب عيار 21

تباين سعر الذهب عيار 21 ليتراوح بين 840 و844 جنيهًا.

الذهب عيار 18

تراوح سعر الذهب عيار 18 بين 720 و723 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6 آلاف و752 جنيهًا.

رحلة الذهب خلال الشهرين الماضيين

في بداية شهر يوليو الماضي، بدأت أسعار الذهب تأخذ مسارها نحو الارتفاع التدريجي، وكان الارتفاع في بداية الأمر طفيف، إلى أن أصبح ملحوظا، ليصل سعر الذهب في نهاية يوليو، إلى أعلى قيمة له في تاريخه بتخطيه حاجز الـ1000 لعيار 24، وفي بداية شهر أغسطس، ومع ثبوت سعر الذهب عاود الانخفاض التدريجي مره أخرى، لتقترب أسعاره من الأسعار التي سبقت موجة الارتفاع.

وانخفضت أسعار الذهب مساء أمس الإثنين، مع تحقيق الدولار مكاسب من الجهة الأخرى وفقا لوكالة "رويترز"، وانخفض الذهب في السوق الفورية 0.2% إلى 1928.80 دولار للأوقية في آخر جلسة للتداول، حيث استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1934.60 دولار دولار للأوقية.

وحرصت البنوك المركزية في معظم دول العالم على خفض أسعار الفائدة لمواجهة فيروس كورنا المستجد، وتقليص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر.

وقال وصفي واصف، رئيس شعبة الذهب لـ"الوطن"، معلقًا على انخفاض أسعار الذهب بقيمة 6 جنيهات أمس، إنّ السبب يعود إلى احتفالات أمريكا وكندا بأسبوع عيد العمال "لونج ويك إند"، والذي تحصل خلاله البورصات المالية على إجازة عيد العمال، وهو ما تسبب في تراجع المعدن الأصفر.

وأشار "واصف"، إلى أنّ أسعار الذهب تتأثر، سواء كان بالارتفاع أو الانخفاض بالقوة الشرائية له في السوق، مضيفا أنّ الانخفاض الطفيف الذي يطول الأسعار، ما هو إلا تذبذب، ولا يمكن أن نجزم بكونه ارتفاع أو انخفاض يؤثر على سوق البيع أو الشراء بشكل كبير.

فيما قال الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد ومستشار صندوق النقد الدولي السابق، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير"، إنّ احتياطات مصر من الذهب، بلغت 79.5 طن، وعند ضربها في الأسعار العالمية، نجد أنّها تعادل 4.5 مليار دولار من مكونات الاحتياطي النقدي، والباقي نقد أجنبي، 70% منه دولار، والباقي العملات الأخرى.