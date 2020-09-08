عاجل.. الذهب يتراجع جنيهين خلال بدء التعاملات اليومية

انخفضت أسعار الذهب اليوم خلال بدء التعاملات اليومية في أسواق المال بقيمة جنيهين، حيث سجل عيار 24 مبلغ 978 جنيها للجرام بدلا من 980 خلال تعاملات، أمس.

وسجل الذهب عيار 21 مبلغ 856 جنيها للجرام مقابل 857 جنيها للجرام أمس، بينما انخفض عيار 18 إلى 734 جنيها للجرام بدلا من 735 جنيها، أمس.

ويأتي هذا الانخفاض لليوم الثاني على التوالي بعد أستقرار أسعار الذهب لعدة أيام متتالية منذ نهاية الأسبوع الماضي.