ضبط نصف طن لحوم ودجاج غير صالحة للاستهلاك في حملة تموينية بدمياط

شنت إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بدمياط حملة بإشراف الدكتور إيهاب شكري مدير عام الطب البيطري بالمحافظة على محلات بيع اللحوم.

وأسفرت الحملة عن ضبط 80 كجم سجق و100 مفروم دجاج و150 مفروم دجاج متبل و150 دهن حيواني و20 كيلو عجينة بقري بإجمالي نصف طن تم تحرير المحضر اللازم.

وشنت الحملة برئاسة الدكتور طارق يوسف أبو النجا مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم والدكتور دينا طلعت رئيس قسم التفتيش وجارٍ العرض على النيابة العامة.