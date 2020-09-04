حنان مطاوع عن مسلسل "إلا أنا": ردود الفعل فوق ما أتخيل

علقت الفنانة حنان مطاوع، على ردود الأفعال الكبيرة حول مسلسلها "إلا أنا"، الذي يعرض حاليا على شاشة قناة "dmc"، قائلة: "التوقعات فوق ما أتخيل، وممتنة جدًا بالناس، سواء اللي في الشارع أو على السوشيال ميديا، أو الصحفيين والنقاد، بحس بدعم شديد طول الوقت".

وأضافت "مطاوع" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "المساء مع قصواء"، المذاع على شاشة قناة "ten"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن مشاركتها في مسلسل به حكايات مختلفة، ليست المرة الأولى لها، موضحة أنها شاركت في مسلسل "نصيبي وقسمتك 2"، قصة "604" كانت 5 حلقات، وبالرغم من ذلك حققت نجاحا كبيرا.

وتابعت: "المسلسلات اللي كسرت الدنيا زي (الشهد والدموع) كانت 16 حلقة، ودي مش حاجة جديدة، بالعكس دة رجوع لحاجات قديمة بدأها التلفزيون المصري، وكل حاجة بتتوقف على طبيعة الحدوتة، هل تخلص في 5 حلقات ولا 7 ولا 12 ولا 30 ولا 60 ولا 100، على حسب أحداثها وتعشيق الأفكار".

المسلسل من بطولة الفنانة حنان مطاوع وبيومى فؤاد وسلوى عثمان ونور محمود، نانسى صلاح، شاهيستا سعد، رامى الطمبارى، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام وهو تأليف أمين جمال، وشريف يسرى، وإخراج أحمد حسن وإنتاج سينرجي بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

مسلسل "إلا أنا" عبارة عن دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسرى الفخرانى، تدورأحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة .