جامعة القاهرة تستعد لإعادة الدراسة في فرع السودان.. ولجنة للتجهيزات

قال الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إنَّه بعد عودة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء من زيارة السودان الأخيرة أعلن عن عودة الدراسة بفرع جامعة القاهرة بالخرطوم والذي أنشئ عام 1956 خلال عهد الرئيس جمال عبدالناصر ولعب دورًا مهمًا في دعم السودان الشقيق بالكوادر المؤهلة والمتخصصة في مجالات كثيرة.

وأضاف "علم الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبدالكريم، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، أنَّه تمّ الإعلان عن عودة الدراسة بالفرع وجامعة القاهرة وجرى تشكيل لجنة عليا لإعادة دراسة كل المتطلبات الخاصة بالعودة من "الأماكن، المباني، التجهيزات، وسكن الأساتذة".

وتابع المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، أنَّ الأمور تسير بشكل روتيني للتخطيط للعودة، مبينًا أنَّ هناك لجنة عليا تدرس وتواصل اجتماعاتها للعودة.

واستكمل أنَّ الجامعة أعلنت أمس بدء تلقي طلبات الالتحاق للطلاب السودانين من دولتي السودان وجنوب السودان، مشيرًا إلى أنَّ التخصصات التي تدرس في جامعة القاهرة فرع الخرطوم هي: 4 كليات "الآداب، التجارة، الحقوق، والعلوم"، مشيرة إلى أنَّه يتمّ الاستعداد لعودة الفرع لمكانه قريبًا.