أعمال ستونة مع الزعيم عادل إمام.. بينها "هاللو أمريكا"

مشوار فني قصير ونجاح كبير، حققته الفنانة السودانية ستونة، التي لُقبت بـ"ملكة الحنة"، التي غيّبها الموت صباح الثلاثاء بعد أزمة صحية، عن عمر ناهز 58 عاما، شاركت خلاله في العديد من الأعمال الناجحة، وبينها عملين وقفت فيهما أمام الزعيم عادل إمام.

"هاللو أمريكا"، كان العمل الأول الذي وقفت فيه ستونة أمام الزعيم، إذ جسدت دور "بربارة"، وتدور أحداث الفيلك حين يتلقى "بخيت" دعوة من نجل عمه "نوفل" لزيارته في أمريكا، ويسافر بصحبة عديلة بحثا عن الثروة، ويصطدم بمجتمع مختلف عنه في كل شيء، ويحاول التأقلم مع العادات المتحررة لعائلة "نوفل"، والزواج صوريًا حتى ينال اﻹقامة، والحصول على تعويض ضخم إثر حادثة سيارة ألمت به، والعمل من تأليف لينين الرملي، وإخراج نادر جلال.

كما شاركت ستونة في فيلم "أمير الظلام" أمام الزعيم، وتدور أحداث الفيلم حول "سعيد المصري" أحد طياري حرب أكتوبر 1973، الذي فقد بصره إثر انفجار طائرته في الحرب، فيضطر للعيش في دار مكفوفين يديرها شخص يحولها إلى سجن، لكنه يرفض ما يحدث ويرفض الاعتراف بعجزه، ويبدأ تعليم نزلاء الدار معنى الألوان والانطلاق، والفيلم تأليف خالد سرحان، وإخراج رامي إمام.

ستونة هي ممثلة ومطربة سودانية، من مواليد الخرطوم، درست في كلية الفنون الجميلة بجامعة العلوم والتكنولوجيا، قسم رسم وتصوير، ثم درست دراسات إضافية في معهد الموسيقى والمسرح، وشاركت ببعض المسرحيات، وكان أول أعمالها السينمائية في مصر، فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" للفنان محمد هنيدي، وغنّت به أغنيتها الشهيرة "شوكولاتة"، ثم شاركت مع الزعيم عادل إمام في فيلم "هاللو أمريكا" عام 2000.