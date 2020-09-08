توقيع 246 عقدا لأراضي أملاك دولة في الدقهلية

شهد محمد حمص، رئيس مركز ومدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، توقيع 26 عقدًا، اليوم، من أملاك الدولة بنطاق المدينة، لرفعها للإعتماد من محافظ الدقهلية .

وبحسب بيان رئاسة مركز المطرية، بلغ إجمالي عدد عقود البيع المحررة بنطاق مركز المطرية حتي تاريخه 246 عقدًا بيع، أملاك دولة، وفقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، وأكد البيان أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة بلغ 549 طلبًا، جرى الإنتهاء من تحرير عدد 246 عقدًا.

وأهاب مركز ومدينه المطرية بجميع المتقدمين بطلبات تقنين الأوضاع في ظل أحكام القانون سرعة إنهاء كافه المستندات المطلوبة لتحرير عقود البيع اللازمة، مشددًا على إتخاذ اللازم قانونًا حيال من لا يلتزم باستكمال إجراءات التقنين.