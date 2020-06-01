تنفيذ 14 قرار إزالة وتعديات علي املاك الدولة والأراضي الزراعية ببورسعيد

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد حملاتها بمنطقة الجنوب تحت اشراف محارب هيلع رئيس حي الجنوب حيث اسفرت الحملة إزالة مباني على أرض زراعيه ولاية هيئة التعمير بعدد ١٤ منزل على مساحة ١٧٠٢ م٢ بجمعيتي الخير وقبلي مشروع ناصر وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بتكثيف حملات إزالة التعديات علي أراضي الدولة والزراعية والبناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وأكد رئيس حي الجنوب أن هناك تعليمات مشددة من محافظ بورسعيد بالمتابعة المستمرة لأي تعدى على أراضى الدولة والأراضي الزراعية وإزالته علي الفور واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين .