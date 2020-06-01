رئيس التحرير

محمود مسلم

تنفيذ 14 قرار إزالة وتعديات علي املاك الدولة والأراضي الزراعية ببورسعيد

كتب:

هبه صبيح
12:12 ص | الإثنين 01 يونيو 2020
صورة ارشيفية

صورة ارشيفية

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد حملاتها بمنطقة الجنوب تحت اشراف محارب هيلع رئيس حي الجنوب حيث اسفرت الحملة إزالة مباني على أرض زراعيه ولاية هيئة التعمير بعدد ١٤ منزل على مساحة ١٧٠٢ م٢ بجمعيتي الخير وقبلي مشروع ناصر وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بتكثيف حملات إزالة التعديات علي أراضي الدولة والزراعية والبناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وأكد رئيس حي الجنوب أن هناك تعليمات مشددة من محافظ بورسعيد بالمتابعة المستمرة لأي تعدى على أراضى الدولة والأراضي الزراعية وإزالته علي الفور واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين .