122 وفاة و5099 إصابة بكورونا في روسيا

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، وفاة 122 شخصا، وإصابة 5099 آخرين بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكر المركز الروسي لمكافحة فيروس كورونا - في بيان وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الثلاثاء - "توفي منذ بدء تفشي الوباء 17993 شخصا، وبلغت حصيلة المصابين 1035789 حتى الآن"، مضيفا أنّ "6772 شخصا تماثلوا للشفاء أمس الاثنين، وغادروا المستشفيات، ما يرفع حصيلة المتعافين إلى 850049 شخصا".

وكانت الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان، أعلنت في وقت سابق إصابة نحو 50 ألف طفل بفيروس كورونا المستجد في روسيا منذ بدء انتشار الوباء، مؤكدة أنّ نحو 50% من الأطفال عانوا بشكل خفيف من الإصابة، و32% دون أعراض.