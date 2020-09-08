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أول دفعة من لقاح كورونا الروسي تدخل للتداول العام

الدفعة الأولى خضعت للاختبارات الضرورية لجودتها

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أ ش أ
09:14 ص | الثلاثاء 08 سبتمبر 2020
لقاح كورونا

لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة الروسية، إدخال أول دفعة للقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا المستجد، الذي يعتبر الأول من نوعه عالميا، إلى التداول العام.

وذكر المكتب الإعلامي لوزارة الصحة الروسية، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية مساء الاثنين، أنّ الدفعة الأولى للقاح الخاص بالوقاية من فيروس كورونا المستجد "سبوتنيك V" الذي صممه مركز جاماليا البحثي لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، خضعت للاختبارات الضرورية لجودتها في مختبرات الهيئة الفيدرالية للمراقبة في مجال الصحة، وجرى إدخاله إلى التداول العام.

وأضاف البيان، أنّه "من المتوقع أن يتم في الوقت القريب توريد الدفعات الأولى للقاح إلى المناطق الروسية".

وتخوض مجموعة واسعة من الدول بينها روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين، سباقا عالميا لتطوير لقاحات فعالة ضد عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وتعتبر روسيا أول دولة في العالم، سجلت لقاحا مضادا لفيروس كورونا المستجد وأطلق عليه اسم "سبوتنيك V"، تيمنا باسم أول قمر صناعي في العالم أطلقه الاتحاد السوفيتي عام 1957.

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