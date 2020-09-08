الشرقية للدخان: حققنا مكاسب بسبب كورونا.. الناس اشتروا سجاير بدل المعسل

قال هانى أمان، العضو المنتدب لشركة الشرقية للدخان، إن الشركة لم ترفع أسعار السجائر كما يقول البعض، ولكن ما تم رفع أسعاره هو "السيجار"، و"دخان الشعر"، الذى يستخدم فى "السجائر اللف".

وأضاف أمان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن أسعار السيجار والدخان الشعر لم تتحرك منذ عامين.

وأوضح أنهم يقومون بمراجعة التكاليف والمدخلات كل 3 شهور، لافتًا إلى أن سعر الدخان الشعر تدنى رغم زيادة تكلفته وأنهم لم يزيدوه منذ عامين "كنا بنحاول على قد ما نقدر نسيطر على الأسعار ومنرفعش عشان المواطن ومقدرناش نكمل أكتر من كده وكان لازم نرفع".

وأكد "أمان" أن السيجار لا يستخدمه قطاع كبير من المستهلكين وأن إيراداته تمثل أقل من 1% من إيرادات الشركة، مشيرًا إلى أن سجائر "كيلوبترا والسوبر" تسيطر على السوق المصرية بنسبة 70%.

وعن نشاط الشركة خلال فترة جائحة كورونا أكد العضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، لافتًا إلى حدوث زيادة غير طبيعية في طلبات السجائر، مشيرًا إلى أن التجار يخزنون السجائر لبيعها حال زيادة السعر.

وأشار إلى أن البعض استغنى عن السجائر المستوردة في ظل جائحة كورونا ولجأ للسجائر المصرية لرخص سعرها مضيفًا: "الشيشة لما وقفت الناس لجأوا للسجاير بتاعتنا"، لافتًا إلى أنهم ينتجون المعسل من أجل المواطنين الذين يتناولون الشيشة في منازلهم: "عملنا سنة كويسة قوي ومازلنا بنحافظ على الربحية بتاعتنا".