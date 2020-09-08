فقيه دستوري: التخلف عن التصويت في إعادة "الشيوخ" بغرامة جديدة

قال الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري، إن تغيب المواطن عن الاقتراع في جولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ يعتبر جريمة انتخابية يعاقب عليها كجنحة تغرمه 500 جنيه عن الجريمة الواحدة قائلًا: "يعني اللي مرحشي الجولة الأولى ولا الإعادة في انتخابات الشيوخ هيغرم بـ 1000 جنيه وفقًا للقانون".

وقال "فوزي" في تصريح لـ "الوطن"، اليوم الثلاثاء، إن غياب الناخب عن أي حالة امتناع أو عدم المشاركة تشكل جريمة انتخابية مكتملة الأركان، حيث تقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بإرسال كشوف أسماء المتخلفين عن التصويت للنيابة العامة لتطبق عليهم الغرامة.

وعن تطبيق العقوبة أكد أن النيابة العامة وشأنها لكن الأمر لا يستحق استدعاء 50 مليون مواطن حيث تقوم النيابة العامة بإرسال "أمر جنائي" على عنوان منزل المواطنين المتخلفين عن التصويت ومن ثم يلزم بالذهاب إلى النيابة العامة وسداد قيمة المخالفة أو التقدم بطعن مرفق بعذر منعه من الذهاب إلى الاقتراع.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات مؤخرًا إرسال أسماء المواطنين المتخلفين عن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ إلى النيابة العامة.

وأكد أن هناك عدة دول تقوم بتنفيذ هذه العقوبة مثل لبنان، أستراليا، والإكوادر، ودول في جنوب شرق آسيا، مضيفًا أن هناك دول تحصل الغرامة من خلال الدعم الذي يحصل عليه المواطن.