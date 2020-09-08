بدء التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ بالمنوفية

بدأت لجان الانتخابات بمحافظة المنوفية، استقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، في أول أيام التصويت في جولة الإعادة.

ويتنافس 4 مرشحين بالمنوفية في انتخابات مجلس الشيوخ على مقعدين، بعد حسم مقعدين في الجولة الأولى، للنائبين الدكتور أسامة فهيم إبراهيم منصور، وعلاء الدين ناصف عبدالمقصود طاحون، فيما تشهد المنافسة مرشحين لحزب مستقبل وطن ومرشح لحزب النور ومرشح آخر مستقل.

وشهد محيط اللجان تواجد مكثف لضباط وأفراد الشرطة، وتواجد مكثف للقوات المسلحة في المناطق المركزية، وجرى المرور على اللجان للتأكد من عدم وجود أي مشكلات في محيط اللجان.

وكان اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، دشن مبادرة "اعرف لجنتك" على مستوى الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، لتوفير بيانات الناخبين من حيث أرقام وأماكن اللجان الخاصة بهم، لمساعدتهم على أداء واجبهم الانتخابي في الاقتراع.

وتستقبل لجان الانتخابات بمحافظة المنوفية، مليونين و688 ألفا و280 ناخبا، داخل 619 لجنة فرعية و515 مقرا انتخابيا ولجنة عامة واحدة على مستوى المحافظة، للإدلاء بأصواتهم فى جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ التي تعقد على مدار يومين.