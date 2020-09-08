نشاط فني مكثف لمعتز هشام بـ3 أعمال فنية بين السينما والدراما

يعيش الفنان الشاب معتز هشام، حالة من النشاط الفني المكثف، إذ يخوض أولى تجاربه في السينما بفيلم "قبل الأربعين"، إخراج معتز حسام، قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان، بطولة داليا مصطفى، هدى المفتي، أحمد جمال سعيد، وهاجر أحمد.

ويشارك معتز هشام، حاليًا في تصوير أحداث حكاية مسلسل "أمر شخصي"، ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا".

حكاية "أمر شخصي"، بطولة شيري عادل، ميدو عادل، نهال عنبر، نور إيهاب، ويجسد معتز، شخصية مصطفى الشقيق الصغير لـ"شيري عادل"، ويؤدي دور رجل البيت الذي يتحمل المسؤولية.

مسلسل "إلا أنا" يضم 6 حكايات مختلفة، عرضت 3 حكايات منه على قناة dmc، بينهما 2 قبل شهر رمضان، وهما "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، صبري فواز، كمال أبورية، نادية رشاد، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، أحمد صفوت، وطارق عبدالعزيز.

ويعرض حاليًا الحكاية الثالثة "أمل حياتي"، بطولة حنان مطاوع التي تجسد في أحداث الحكاية، شخصية فتاة شعبية من حي الجمالية، التي تعيش رحلة صعود مليئة بالظروف الصعبة، حتى تصبح سيدة مجتمع.

حكاية "أمل حياتي" بطولة حنان مطاوع، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، نور محمود، نانسي صلاح، شاهيستا سعد، رامي الطمباري، أحمد كشك، رضوى الشريف، وسمر علام، تأليف أمين جمال، وشريف يسري، وإخراج أحمد حسن.

مسلسل "إلا أنا" قصة يسري الفخراني، تدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور في 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداثًا حقيقية.

يذكر أنّ الفنان الشاب معتز هشام، شارك في موسم دراما رمضان العام الماضي، بتجسيده شخصية الإرهابي هشام عشماوي وهو طفل، كما شارك في مسلسل "ممالك النار" وجسد شخصية السلطان سليم وهو طفل صغير.

وفي تصريحات سابقة لـ"الوطن"، قال معتز هشام، إنّه سعيد للغاية بالمشاركة في مسلسل "الاختيار"، الذي يظل محفورًا في ذاكرة الجمهور، موضحًا أنّه تلقى اتصالًا هاتفيًا من المخرج المنفذ للمسلسل خيري سالم، يخبره فيه أنّه سيؤدي دور هشام عشماوي، ليوافق على الفور دون أي تردد، مؤكدًا أنّه لم يخشَ من أن يرتبط في ذاكرة الجمهور بشخصية الشرير.

ويستعد معتز هشام، لتصوير دوره بأحداث مسلسل "القاهرة كابول" المقرر عرضه في رمضان 2021، والذي سبق تأجيله بسبب تداعيات فيروس كورونا، بطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، وحنان مطاوع، وفتحي عبدالوهاب.