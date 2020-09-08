فيديو.. رئيس "الجلالة": الجامعات الأهلية طفرة كبيرة في التعليم المصري

أشاد الدكتور أشرف حيدر، رئيس جامعة الجلالة، بالتقدم الذي حدث بالمرحلة السابقة وإنشاء الجامعات الأهلية المصرية، وماحدث هو طفرة قادتها القيادة السياسية سواء من الناحية الأكاديمية أو من ناحية الإنشاءات بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الدفاع.

وأضاف حيدر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يامصر"، المذاع على شاشة "القناة الأولى المصرية" أن هناك فارقا كبيرا بين الجامعات الأهلية والجامعات الخاصة، موضحا أن الجامعات الأهلية غير هادفة للربح والمصروفات بالجامعات الأهلية تستخدم ويتم إعادة تدويرها في تطوير واستمرار المؤسسات التعليمية والاستعانة بأفضل مستويات أعضاء هيئة التدريس بالعالم كله.

وتابع حيدر أن الدعم المادي المباشر وما تم إنفاقه على الجامعات الأهلية يفوق المصروفات التي يدفعها الطلاب، خصوصا وأن ماتم إنفاقه على الجامعات الأهلية يفوق المليارات لوضع البنية التحتية لمنشآت الجامعات، خصوصا جامعة الجلالة، حيث تم استكمال جميع منشآت جامعة الجلالة فهناك 15 كلية تم الانتهاء من المباني الخاصة بها بجانب قاعة المؤتمرات، والفترة المقبلة سوف تشهد تشييد أكاديمية متقدمة للعلوم.