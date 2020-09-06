رئيس جامعة الجلالة: اختبارات القبول بالجامعات الأهلية أون لاين

اكد الدكتور أشرف حيدر، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، أن الجامعة أنشئت لتكون دولية من أول لحظة، وأن تكون قادرة على منح درجات علمية معترف بها دوليا، فضلا عن حصول الطالب على شهادة دولية من الجامعات التى سيعقد معها توأمة للجامعات الأهلية.

وأضاف أن هناك توجهات بالتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية، مشيرا إلى أنها تعمل على إتاحة التعليم المتميز للراغبين، مضيفا أن جامعة الجلالة تتميز بوجود البرامج المرتبطة بسوق العمل، والتي تعمل على توفير فرصة عمل قوية محترمة داخل الدولة وخارجها.

رئيس جامعة الجلالة: 30 ألف طالب سجلوا للالتحاق بالجامعات الأهلية

وأكد حيدر، في تصريحات على هامش اللقاء مع عدد من الصحفيين، أن الوصول إلى الحالة الموجودة حاليا كان نتيجة عمل استمر لسنوات، والبداية كانت من خلال تشكيل وزير التعليم العالي والبحث العلمي للجنة قامت بوضع قواعد ولوائح الجامعات الأهلية تزيد عن 250 عضوا، لافتا إلى أنه تم استكمال جميع اللوائح المتعلقة ببدء الدراسة.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية وهندسية قامت بمراجعة ومتابعة تنفيذ إنشاء الجامعات الأهلية بداية من وضع الرسوم الهندسية ومواصفات المعامل وتفاصيل دقيقة تم استكمالها من هذه اللجنة.

وكشف حيدر أن هناك حوالى 30 ألف طالب سجلوا للالتحاق بالجامعات الأهلية، موضحا أن اختبارات القبول كشرط للالتحاق بالجامعات الأهلية للطلاب المتقدمين، ستكون الكترونية أون لاين، من خلال اختبارات شبكة الإنترنت، وذلك تحت مظلة الاختبارات عن بعد، موضحًا أن الاختيارات تتمثل فى اختبارات اللغة الإنجليزية والتخصصات العلمية للكليات، والتفكير النقدي.

وأكد أن هناك توجها بأن يكون قيمة مصروفات البرامج الدولية ضعف قيمة البرنامج المصرى، لافتا إلى أنه تمكن الطالب من الحصول على شهادتين من مصر والجامعة الأخرى ولو ذهب الطالب للدراسة بالخارج فسيدفع آلاف الدولارات.