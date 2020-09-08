رئيس جامعة الجلالة: نهدف لتجهيز خريج ينافس بسوق العمل محليا ودوليا

كشف الدكتور أشرف حيدر، رئيس جامعة الجلالة، أن الجامعة بها 15 كلية بها أكثر من 66 برنامجا، ومنها 33 برنامجا، سيبدأون في العمل هذا العام، ومن ضمن البرامج الحديثة المتميزة التي تم إضافتها وغير متوفرة في الجامعات حتى الخاصة مثل العلوم الإدارية الخاصة باللوجيستيات، إضافة لنظم معلومات الأعمال بجانب الإدارة الفندقية وإدارة السياحة، وكل هذه كانت تتوافر في مصر على هيئة كورسات بمناهج صغيرة، ولكن تم تطويرها، إضافة لبرامج الذكاء الاصطناعي.

وأضاف حيدر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يامصر"، المذاع على شاشة "القناة الأولى المصرية" أن وجود كلية متميزة بجامعة الجلالة تسمى كلية العلوم الأساسية المتقدمة والتي تقدم 3 برامج بالوقت الحالي من هذا العام، وهناك برنامجان متقدمان جداً خاصان بدراسات التكنولوجيا الحيوية، والهدف من كل هذه الخطط هو تجهيز خريج قادر على المنافسة في سوق العمل الاقليمي والمحلي والدولي، وخصوصا أن برامج الصيدلة مختلفة تماما عن البرامج التي تدرس في الجامعات التقليدية، فأغلب البرامج لديها توأمة مع جامعات بالولايات المتحدة الأمريكية، فمن يتخرج بهذه الشهادة فى جامعة الجلالة كأنه حصل عليها من هذه الجامعات الأجنبية، حيث يحصل الخريج على شهادة من جامعة الجلالة وشهادة أخرى من الجامعة الأجنبية التي سيسجل بها.

وكشف حيدر أن جامعة هيروشيما بصدد إرسال نحو 15 أستاذا مدرسا بجامعة الجلالة وسيقومون بالعملية التعليمية بأنفسهم مع الأساتذة المصريين، مشيرا إلى أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي عقد مؤتمرا مع أكثر من 150 أستاذ بالولايات المتحدة الأمريكية، ومنهم من سيشارك بالتدريس في جامعة الجلالة بالطرق التكنولوجيا الحديثة.

وأعرب حيدر عن تمنيه بأن تكون جامعة الجلال نقلة نوعية في هذا النوع من التعليم التفاعلي خصوصا أن البنية التحتية التكنولوجيا بجامعة الجلال على أعلى المستويات العالمية والمعايير، والتي تؤهل لحصول الجامعة على الاعتماد الدولي لهذه البرامج التي تدرس بالجامعة، مؤكدا أن من زار مدينة الجلالة وجامعة الجلالة شهد الطفرة الكبيرة هناك والإعجاز والإصرار من القيادة السياسية على تحقيق هذا الصرح العظيم، "مدينة الجلالة ستصبح من أكبر المدن الذكية في العالم".