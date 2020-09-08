فقيه دستوري: يمكن خصم غرامة الانتخابات من التموين

أثار قرار الهيئة الوطنية للانتخابات الشهر الماضي بإحالة المتخلفين عن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ تساؤلات كثيرة من المواطنين حول كيفية تطبيق الغرامة وتحصيلها مع ارتفاع عدد المتخلفين.

الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري، قال إن هناك طرقا عدة لتطبيق هذه الغرامات تقوم بها عدد من الدول أبرزها لبنان، وأستراليا، والأكوادر، ودول بشرق أسيا، مؤكدًا أن بعض الدول تقوم بتحصيل غرامة التخلف عن الانتخابات عن طريق الدعم الذي تقدمه للمواطن.

وأكد أن هذا الأمر ليس شرطًا أن يحدث في مصر لكنه يحتاج إلى تعديل تشريعي لكيفية تحصيل هذه الغرامة أو قرار من النيابة العامة كيفما ترى لأن النيابة العامة وشأنها.

وأشار أستاذ القانون الدستوري إلى أن إرسال الهيئة الوطنية للانتخابات أسماء المواطنين الذين تخلفوا عن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ هو أمر قانوني ودستوري 100%، مشيرًا إلى أن الانتخابات حق لكل مواطن وواجب وطنه تجاه بلده.

وأوضح أن المواطن ملزم بالذهاب إلى لجنة الاقتراع والحصول على ورقة الاقتراع وهنا يكون له الحق وحده في اختيار مرشحيه قائلًا: "مشاركة المواطن في الحياة العامة والانتخاب والترشح وإبداء الرأي وفق قانون مباشرة الحقوق السياسية في المادة 57".

وقال إن القانون ينص على أن "الامتناع عن أداء الواجب أي من لا يذهب للاقتراع دون عذر مقبول واصفًا ذلك بأنها جريمة انتخابية يعاقب عليها بالغرامة التي لا يجاوز حدها الأقصى 500 جنيه ومن حق الهيئة مقاضاة المتخلفين حتى 3 سنوات من ارتكاب الجنحة".